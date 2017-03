Philips Lighting haalt lampen in Amerika uit de markt

Woensdag 1 maart 2017 20:15 Lamp zou kunnen versplinteren.(ABM FN-Dow Jones) Philips Lighting gaat in de Verenigde Staten nog eens 256.000 lampen uit de markt halen, omdat deze kan versplinteren wat gevaar kan veroorzaken. Dit maakte de Amerikaanse toezichthouder Consumer Product Safety Commission bekend op zijn website.Het bedrijf haalde vorig jaar in mei reeds 87.000 van deze lampen terug. De lamp werd gemaakt en verkocht van 2011 tot in 2014 met een verkoopprijs van ongeveer 40 dollar.De CPSC stelde 12 nieuwe meldingen te hebben ontvangen van versplinterende lampen, waarvan er in één geval een brand veroorzaakte. Er zijn geen gewonden gevallen, meldde de organisatie.Op een groen Damrak noteerde het aandeel Philips Lighting 0,5 procent hoger op 26,26 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 01, 2017 14:15 ET (19:15 GMT)