KAS Bank handhaaft dividend na herstel in tweede halfjaar

Donderdag 2 maart 2017 08:48 Operationeel jaarresultaat daalde met ruim een kwart.(ABM FN-Dow Jones) KAS Bank heeft dankzij een sterk herstel in de tweede jaarhelft de daling van het operationeel resultaat in 2016 beperkt, waardoor het dividend kon worden gehandhaafd. Dit maakte de specialistische bank donderdag voorbeurs bekend.In de eerste helft van het jaar had KAS Bank te maken met een teleurstellende daling van de winstgevendheid waardoor er geen interim-dividend is uitgekeerd, aldus bestuursvoorzitter Sikko van Katwijk. "In de tweede helft van 2016 zijn de resultaten hersteld en over het geheel heeft KAS BANK een stabiel batenniveau gehaald in haar kerndiensten en haar kosten substantieel verlaagd."KAS Bank boekte in de tweede helft van het jaar een nettoresultaat van 14,0 miljoen euro, waarmee het jaartotaal op 14,9 miljoen euro kwam. Een boekwinst van 21,2 miljoen op de verkoop van het hoofdkantoor compenseerde de kosten voor een reorganisatie.De bedrijfslasten daalden in 2016 met 7 procent tot 95,8 miljoen euro. De omzet daalde met 8 procent tot 106,0 miljoen euro, ondanks een stijging van het geadministreerd vermogen met 9 procent tot 504 miljard euro.Het operationeel resultaat van 7,3 miljoen euro in de tweede helft van het jaar bracht het jaartotaal op 8,2 miljoen euro. Dit was evenwel nog altijd 26 procent lager dan een jaar eerder.KAS Bank keert over 2016 een dividend van 0,64 euro uit, in lijn met de voorgaande jaren. Dit betekent een dividendrendement van 7,6 procent.Na de derdekwartaalcijfers zei analist Albert Ploegh een slotdividend van 0,25 per aandeel plausibel te achten. Ten opzichte van die verwachting is het dividend een flinke meevaller voor beleggers.Het aandeel KAS Bank sloot woensdag 0,4 procent hoger op 8,68 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 02, 2017 02:48 ET (07:48 GMT)