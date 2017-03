Stevige daling orderportefeuille woningbouw

Donderdag 2 maart 2017 13:04 Werkvoorraad bouw omlaag in januari.(ABM FN-Dow Jones) De totale werkvoorraad in de bouw is in januari afgenomen, vooral vanwege een afname in de woningbouw. Dit maakte branchevereniging Economisch Instituut voor de Bouw donderdag bekend.De Nederlandse werkvoorraad nam in januari met drie tiende maand af tot 8,3 maanden. De orderportefeuille in de woningbouw liet met een halve maand de grootste daling zien. Volgens EIB kan de daling gezien worden als een correctie op de sterke groei in de voorgaande maanden.In de utiliteitsbouw daalde de orderportefeuille licht van 8,9 naar 8,8 maanden. Dit betekent dat de sterke toename van een halve maand in december stand houdt, aldus de branchevereniging.Circa drie op de tien bouwbedrijven gaf aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Bij twintig procent was dit als gevolg van onvoldoende orders, maar ook het slechte weer was van invloed.Ruim de helft van de bedrijven beoordeelde hun huidige orderpositie als normaal, terwijl een kwart van de bedrijven deze als groot beoordeelt, bleek uit de conjunctuurmeting van het EIB.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 02, 2017 07:04 ET (12:04 GMT)