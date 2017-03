Neways verbetert op bijna alle fronten

Vrijdag 3 maart 2017 08:48 Onderneming verwacht komend boekjaar aanhoudende groei.(ABM FN-Dow Jones) Neways Electronics heeft over 2016 meer omzet een een verdubbeling van het bedrijfsresultaat weten te realiseren. Dit meldde de toeleverancier voor elektronische componenten en besturingssystemen uit Son vrijdag voorbeurs.De netto omzet steeg met 5,1 procent naar 393,2 miljoen euro, terwijl het bedrijfsresultaat verdubbelde van 5,9 miljoen naar 11,8 miljoen euro.Genormaliseerd bedroeg de toename nog altijd 26,4 procent als gevolgd van een betere operationele controle, herstructureringen en een betere capaciteitsbezetting. In 2015 nam het bedrijf voor 2,7 miljoen euro aan herstructureringslasten.De nettowinst kwam over het afgelopen boekjaar uit op 9,7 miljoen euro, een stijging met ruim 200 procent.De nettokasstroom daalde wel met 8,5 procent, door een stijging van het werkkapitaal en betaalde voorzieningen.De orderportefeuille van Neways is met 14,2 procent gestegen naar 191,3 miljoen euro aan het einde van 2016. De orderinstroom steeg met 10,1 procent, met name dankzij nieuwe orders bij de takken automotive en halfgeleider.Het dividendvoorstel voor 2016 ligt op 0,34 euro per aandeel Neways, tegen 0,11 euro een jaar eerder.OutlookNeways verwacht op basis van de strategische vooruitgang die in 2016 is geboekt en de huidige orderportefeuille, dat de netto omzet en het bedrijfsresultaat voor heel 2017 hoger zullen uitkomen dan in 2016. Het verbeterprogramma 'Up to the next level' wordt voortgezet.Het aandeel Neways Electronics sloot donderdag op een rood Damrak 1,4 procent hoger op 10,65 euro.Door: ABM Financial News.