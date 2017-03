Talpa koopt plukje aandelen TMG in

Zaterdag 4 maart 2017 08:58 De Mol vergroot belang in mediabedrijf.(ABM FN-Dow Jones) Talpa heeft op de beurs een plukje aandelen Telegraaf Media Groep bijgekocht. Dit maakte de onderneming van miljardair John de Mol bekend.Talpa kocht 387.830 certificaten van aandelen TMG tegen een gemiddelde prijs van 6,298 euro. De hoogste prijs die Talpa betaalde was 6,35 euro.Door de aankoop steeg het belang van Talpa in TMG naar 21,43 procent.Talpa is samen met de combinatie Mediahuis/VP Exploitatie, dat wordt gecontroleerd door de familie Van Puijenbroek, in gevecht over TMG.Nadat het Vlaamse Mediahuis het bod van 5,90 euro per aandeel TMG van Talpa evenaarde, besloot De Mol zijn bod te verhogen naar 6,35 euro per aandeel."Elk bod van Talpa is kansloos, omdat het geen meerderheid kan halen. Een bod van Mediahuis en VP Exploitatie is het enige bod met zekerheid op succesvolle afronding", zo regeerde Mediahuis kort nadat Talpa het bod verhoogde.Mediahuis en grootaandeelhouder Van Puijenbroek hebben ook aandeelhouders Navitas en Delta Lloyd weten te overtuigen van hun bod. Daarmee beschikt de combinatie naar eigen zeggen over een absolute zekerheid van 59,24 procent van de aandelen TMG."Met 59 procent in handen kunnen Mediahuis en VP Exploitatie hun bod succesvol afronden. Talpa, dat slechts 20 procent heeft, kan dat niet", aldus Mediahuis.Het aandeel Telegraaf Media Groep sloot vrijdag 3,5 procent hoger op 6,35 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 04, 2017 02:58 ET (07:58 GMT)