Update: TMG bereikt akkoord over bod Mediahuis en Van Puijenbroek

Zondag 5 maart 2017 22:12 Bestuursleden TMG geschorst.(ABM FN-Dow Jones) Telegraaf Media Groep heeft een akkoord bereikt met de combinatie Mediahuis en VP Exploitatie over een aanbevolen bod in contanten ter waarde van 278 miljoen euro, en het mediabedrijf besloot de leden van de raad van bestuur te schorsen vanwege een vertrouwensbreuk. Dit maakten TMG en de biedende partijen zondag bekend.Het akkoord betreft een overnamebod van 6,00 euro per aandeel TMG in contanten. Dit geeft een premie van 72 procent ten opzichte van de slotkoers op de dag voorafgaand aan de eerste aankondiging van 14 december 2016.Onder dit bod, dat 0,10 euro per aandeel meer is dan de combinatie eerder bood, behoudt TMG de eigen indentiteit en het hoofdkantoor in Amsterdam. Ook blijven de redacties hun onafhankelijkheid en hun rechten onder de redactiestatuten behouden."Gelet op de tot dan toe behaalde resultaten van de besprekingen met zowel het consortium en Talpa Holding N.V., afronding van de due diligence en de dealzekerheid die het consortium kon bieden, heeft de raad van commissarissen op dinsdag 28 februari gemeend dat voorrang moest worden gegeven aan verdere besprekingen met het consortium om te zien of volledige overeenstemming kon worden bereikt." Dit leidde zaterdag 4 maart tot het vandaag aangekondigde onderhandelingsresultaat."De raad van commissarissen heeft na de schorsing namens TMG ingestemd met de transactie en is het merger protocol aangegaan."Talpa, dat wordt gecontroleerd door John de Mol, is bereid tot een bod van 6,35 euro per aandeel. Afgelopen week kocht Talpa nog aandelen TMG op de beurs in, waardoor het belang van mediamagnaat De Mol steeg naar 21,43 procent.De combinatie van Mediahuis en Van Puijenbroek stelde eerder al absolute zekerheid te hebben over 59,25 procent van de aandelen TMG. Daarbij kan de combinatie bogen op de belangen van Navitas en en Delta Lloyd.Concurrerend BodTMG en het consortium mogen ieder het merger protocol beëindigen indien "een bona fide derde partij een bod uitbrengt dat naar het redelijke oordeel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gunstiger is voor TMG, haar onderneming, haar duurzame succes en haar stakeholders dan het bod en een realistische mate van dealzekerheid kent en de biedprijs van 6,00 euro met ten minste 8 procent overstijgt", zo melden Mediahuis en VP Exploitatie.Schorsing bestuurZowel Geert-Jan van der Snoek als Leo Epskamp wordt met onmiddellijke ingang door de RvC geschorst als bestuurder van TMG. Op grond van de statuten van TMG wordt de bestuurstaak sindsdien tijdelijk door de raad van commissarissen uitgeoefend.Het besluit om de twee bestuurders te schorsen was volgens de commissarissen "onvermijdelijk in verband met de belangen van TMG, haar onderneming en haar stakeholders, en meer in het bijzonder het bod van Mediahuis en VP Exploitatie en de daarmee beoogde toekomst voor TMG".De commissarissen zijn van mening dat de bestuurders de voortgang van het proces te weinig hebben bevorderd en zich in de laatste fase van de onderhandelingen met het consortium Mediahuis/VP Exploitatie, dat wordt gecontroleerd door de familie Van Puijenbroek, onvoldoende constructief en realistisch hebben opgesteld. Daardoor dreigden de onderhandelingen met het consortium volgens de RvC stuk te lopen.Indien het niet tot een 'merger protocol' was gekomen, zou volgens de commissarissen zich het risico voordoen dat het consortium eenzijdig een bod zou uitbrengen zonder de in het merger protocol bedongen bescherming voor TMG en haar stakeholders. "Onverantwoord en niet aanvaardbaar", aldus de RvC van TMG.Toekomst"We hebben gezocht naar een veilige haven voor TMG om de sterke onafhankelijke journalistiek met de onderscheidende nieuwsmerken, zoals het iconische Nederlandse merk De Telegraaf, te waarborgen", zei Guus van Puijenbroek zondag."De aankondiging van vandaag is een belangrijke mijlpaal in de vorming van een succesvol, stabiel en leidend multimediabedrijf met een focus op Nederland en België. Samen met TMG hebben we de mogelijkheid om de winnaar te zijn in een sterk veranderend medialandschap", vulde CEO Gert Ysebaert van Mediahuis zondag aan. "Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst van TMG gegarandeerd is in de combinatie met Mediahuis en wij verwelkomen alle medewerkers van TMG in onze groep", aldus Ysebaert.Het aandeel Telegraaf Media Groep sloot vrijdag 3,5 procent hoger op 6,35 euro.Update: om meer informatie toe te voegen.