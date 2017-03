Peugeot bezegelt overname Opel

Maandag 6 maart 2017 07:34

PARIJS (ANP/RTR) - PSA Peugeot Citroën neemt Opel over voor 2,2 miljard euro. Het Franse autoconcern heeft daarover een deal bereikt met de huidige eigenaar van het Duitse automerk, het Amerikaanse General Motors (GM).

Vorige maand werd bekend dat Peugeot in gesprek was met GM over een mogelijke verkoop van diens Europese tak en het Britse zustermerk Vauxhall. Door de deal ontstaat de op een na grootste autofabrikant van Europa, na Volkswagen.