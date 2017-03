Update: Corbion boekt hogere winst op licht lagere omzet

Maandag 6 maart 2017 09:13 Concern keert extra dividend uit en start aandeleninkoopprogramma.(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in 2016 een hogere winst op een licht lagere omzet gerealiseerd en keert een gewoon en een extra dividend uit en start een nieuw aandeleninkoopprogramma. Dit maakte het melkzuurconcern uit Amsterdam maandag voorbeurs bekend."In 2016 hebben we goede voortgang geboekt met de uitvoering van onze strategie en we liggen goed op schema om onze doelstellingen voor 2015-2018 te realiseren. In het afgelopen jaar hebben we strategische keuzen gemaakt met betrekking tot onze klant- en productportfolio's. Deze keuzen resulteerden in een significante margeverbetering, maar hadden tegelijkertijd een ongunstig, zij het tijdelijk, effect op onze omzetgroei in het jaar", zei CEO Tjerk de Ruiter in een toelichting op de cijfers.De omzet van Corbion nam in 2016 met 0,8 procent af van 918,3 miljoen euro naar 911,3 miljoen euro. De autonome omzetdaling bedroeg 1,2 procent. Het operationeel resultaat (EBITDA) exclusief eenmalige posten steeg met 13,2 procent naar 170,1 miljoen euro en het netto bedrijfsresultaat steeg 16,9 procent naar 126,9 miljoen euro. De EBITDA-marge, exclusief eenmalige posten, steeg van 16,4 naar 18,7 procent.De autonome omzet bij Biobased Ingredients daalde met 1,1 procent als gevolg van volumedaling van 1,6 procent bij Food. Bij Biochemicals was er een "beperkte autonome omzetstijging" van 1,8 procent.DividendAandeelhouders kunnen een regulier dividend in contanten tegemoet zien van 0,56 euro per aandeel,een extra dividend in contanten van 0,44 euro per aandeel. Daarnaast start het bedrijf dit jaar een aandeleninkoopprogramma van 25 miljoen euro, dat zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.OutlookHet business segment Biochemicals zal naar verwachting een aantrekkende omzetgroei laten in 2017, vergeleken met 2016. Corbion verwacht dat de groei van onderdeel Biobased Ingredients in 2017 zal uitkomen binnen de gemiddelde richtbandbreedte van 2 tot 4 procent voor de jaren 2015 tot en met 2018.Het concern verwacht dat de nieuwe PLA-fabriek in Thailand in de tweede helft van 2018 in gebruik kan worden genomen, aanvankelijk met een productiecapaciteit van 75.000 ton per jaar. Deze faciliteit zal in samenwerking met Total worden geëxploiteerd, waarvoor beide partijen een joint venture hebben opgericht.Het aandeel Corbion sloot vrijdag 0,3 procent hoger op 25,09 euro.Update: om informatie toe te voegen.