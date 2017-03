'Helft grote beleggers heeft geen rookbeleid'

Maandag 6 maart 2017 09:14

DEN HAAG (ANP) - De helft van de institutionele beleggers in Nederland heeft geen expliciet beleid ten aanzien van beleggingen in de tabaksindustrie. Dat blijkt uit onderzoek dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft uitgevoerd in opdracht van de Hartstichting.

Beleggingen in de tabaksindustrie worden door 18 van de 55 onderzochte pensioenfondsen, verzekeraars, vermogensbeheerders en banken helemaal uitgesloten. Dat geldt vooral voor verzekeraars en in veel mindere mate voor pensioenfondsen. Negen van de elf verzekeraars beleggen niet in tabak, tegen zes van de dertig pensioenfondsen.

Naast uitsluiting van een sector kan beleggingsbeleid bestaan uit beïnvloeding van bedrijven en het opnemen van bijvoorbeeld sociale en milieukosten bij financiële analyses en investeringsbeslissingen. Daardoor is uiteindelijk bij de helft van de institutionele beleggers sprake van enige vorm van beleid. Beleggers zonder expliciet beleid wijzen er volgens de Hartstichting onder meer op dat gebruik van tabak een ,,vrije keuze'' is van rokers.