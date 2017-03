Hoger bod Talpa verandert niets aan situatie - Mediahuis

Maandag 6 maart 2017 10:53 Bod Mediahuis en VP Exploitatie geeft als enige zekerheid.(ABM FN-Dow Jones) Het hogere bod van Talpa op Telegraaf Media Groep verandert niets aan de situatie, omdat het bod van Mediahuis en VP Exploitatie als enige zekerheid heeft om te slagen. Dit maakte de mediagroep Mediahuis en het investeringsvehikel van de familie Van Puijebroek maandag bekend.Afgelopen weekend werd bekend dat TMG een akkoord bereikte met de combinatie Mediahuis en VP Exploitatie over een aanbevolen bod in contanten ter waarde van 278 miljoen euro, wat neerkomt op 6,00 per aandeel. Vanwege een vertrouwensbreuk heeft de raad van commissarissen ook per direct het bestuur van TMG geschorst.Talpha Holding, onder leiding van mediatycoon John de Mol, heeft de handdoek evenwel niet in de ring gegooid na dit akkoord en verhoogde zondagavond het overnamebod naar 6,50 euro per aandeel TMG.In een reactie hierop lieten Mediahuis en VP Exploitatie weten dat zijn hun aandelen nog steeds niet zullen verkopen aan Talpa. Ze stelden dat hun eigen bod als enige zekerheid biedt, omdat zij het reeds gestand kunnen doen bij hun huidige belang van 59,25 procent.Mediahuis en VP Exploitatie gaven aan uiterlijk 8 maart een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht in te dienen bij de Autoriteit Financiele Markten.Verder herhaalde de combinatie hun uitnodiging aan Talpa om tot een constructieve dialoog te komen.Op een rood Damrak noteerde het aandeel TMG 2,1 procent hoger op 6,49 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 06, 2017 04:53 ET (09:53 GMT)