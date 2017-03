ArcelorMittal doet officieel bod op Ilva

Maandag 6 maart 2017 15:14 Na overname wil staalgigant 2,3 miljard investeren.(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft samen met Marcegaglia het bod op de Italiaanse staalfabriek Ilva geformaliseerd. Dit meldde de staalgigant maandag zonder nadere details te vermelden over de overnameprijs.Ondanks het uitblijven van details omtrent de overnamesom, liet de staalreus wel weten na de overname 2,3 miljard euro te investeren in het bedrijf.Half juni 2016 meldde ArcelorMittal al van plan te zijn de Italiaanse staalfabriek over te nemen.ArcelorMittal was niet direct beschikbaar voor commentaar.Het aandeel ArcelorMittal noteerde maandag op een rood Damrak 1,7 procent lager op 8,26 euro.