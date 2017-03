Talpa koopt extra aandelen TMG in

Maandag 6 maart 2017 21:16 De Mol vergroot belang in mediabedrijf.(ABM FN-Dow Jones) Talpa heeft op de beurs aandelen Telegraaf Media Groep bijgekocht. Dit maakte de onderneming van miljardair John de Mol maandag nabeurs bekend.Talpa kocht 874.692 certificaten van aandelen TMG tegen een gewogen gemiddelde prijs van 6,497 euro per aandeel. De hoogste prijs die Talpa betaalde was 6,50 euro.Door de aankopen steeg het belang van Talpa in TMG van 21,43 naar 23,31 procent.Talpa verhoogde afgelopen weekend het voorgenomen bod op TMG naar 6,50 euro per aandeel, wat volgens TMG evenwel niets veranderd aan de situatie en bovendien "geen kans van slagen" heeft. TMG bereikte afgelopen weekend een akkoord met het consortium Mediahuis/VP Exploitatie over een overnamebod van 6,00 euro per aandeel TMG in contanten. Het consortium bezit 59 procent van de aandelen TMG."De raad van commissarissen [van TMG] bevestigt de aanbeveling en steun voor het bod van het consortium vanwege de overtuigende strategie van het consortium in combinatie met TMG, de dealzekerheid, de faire prijs en de overige [eerder toegelichte] redenen", aldus TMG. Onder het bod behoudt TMG de eigen identiteit en het hoofdkantoor in Amsterdam. Ook blijven de redacties hun onafhankelijkheid en hun rechten onder de redactiestatuten behouden.Het aandeel Telegraaf Media Groep sloot maandag op een rood Damrak 2,4 procent hoger op 6,50 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 06, 2017 15:16 ET (20:16 GMT)