DPA zet in op jonge en hoog opgeleide mensen

Dinsdag 7 maart 2017 09:22 Functie CFO wordt financieel directeur.(ABM FN-Dow Jones) DPA Group zet de komende tijd verder en in op jonge, hoog opgeleide professionals. Dit zei CEO Eric Winter dinsdag tegen ABM Financial News.Ter onderbouwing daarvan meldde DPA dit jaar overeenstemming te hebben bereikt over de overname van 61,1 procent van de aandelen in Your Professionals. Een overnamebedrag werd door Winter niet prijsgegeven.YP bemiddelt professionals voor permanente en interim functies binnen de specialistische vakgebieden finance, IT, techniek, engineering en woningcorporaties.YP bestaat sinds 2007 opgericht en houdt kantoor in Almere. Er werken 125 mensen met een jaaromzet van ruim 7 miljoen euro. Naar verwachting draagt deze nieuwe activiteit direct bij aan de winstgevendheid van DPA."Bij het in 2015 ingelijfde ConQuaestor Interim Professionals zijn we nu bezig met een verjongingsproces, waar we in elk geval dit jaar nog mee bezig zijn. Bij jonge mensen moet je denken aan 25 tot 30 jaar met 2 tot 5 jaar werkervaring. Ze zijn goed inzetbaar op projecten. In brede zin is het in mijn ervaring momenteel dynamischer dan ooit. In die dynamiek zijn jonge mensen veel beter inzetbaar dan oudere", zei Winter.Voor het lopende jaar voorziet Winter als het om acquisities gaat eerder overnames of belangneming in de sfeer van YP dan grote stappen. "We werken met een cellenstructuur en dan zijn kleinere partijen beter inpasbaar", aldus Winter.DPA ervoer over 2016 omzetdruk als gevolg van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties, als gevolg waarvan het bedrijf besloot afscheid te nemen van in totaal 123 zzp-ers omdat die een te groot fiscaal risico voor opdrachtgevers met zich meebrachten. "Die komen ook niet meer terug, ook al is vanuit de politiek gezegd dat er alleen gekeken wordt naar situaties die echt te kwader trouw zijn", aldus de DPA-CEO.De verjonging van het detacheringsbestand, gestegen van 959 in 2015 naar 1.085 in 2016, had wel zijn weerslag op de omzet. "De salarissen liggen lager en dat zorgde er voor dat de uitbreiding van ons bestand deels teniet werd gedaan."De nettowinst van het bedrijf steeg naar 6,9 miljoen euro, met inbegrip van een vrijgevallen earn out van 2,5 miljoen euro die verband hield met het in augustus 2014 overgenomen Fagro die niet hoefde te worden uitgekeerd. "Dat is goed voor het nettoresultaat, maar ik bekijk het bedrijf vooral operationeel en als ik dan naar de operationele marge kijk, heb ik het idee dat we nog aan de onderkant zitten van wat in deze markt voor DPA haalbaar is", aldus Winter.De raad van bestuur van het bedrijf wordt met het eerder dit jaar aangekondigde vertrek van CFO Stefan Heesakkers teruggebracht naar twee leden. "De functie van CFO komt te vervallen. De werkzaamheden van Stefan komen nu voor rekening van Lars Nillesen in de functie van financieel directeur", aldus Winter.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 07, 2017 03:22 ET (08:22 GMT)