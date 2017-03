Weinig beweging op Beursplein 5

Dinsdag 7 maart 2017 09:13

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse beurs kwam dinsdag bij opening nauwelijks in beweging. Ook elders in Europa waren de koersuitslagen beperkt, door een gebrek aan richtingbepalend nieuws. Beleggers verwerkten wel een tegenvallend cijfer over de Duitse fabrieksorders.

De AEX-index stond kort na de openingsbel vlak op 503,74 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 729,59 punten. Parijs stond onveranderd, Frankfurt klom 0,1 procent en Londen steeg 0,2 procent.

Bij de middelgrote fondsen ging technologiebedrijf TKH aan kop, met een plus van bijna 3 procent. De onderneming zette lagere jaarresultaten in de boeken, maar wist met haar aangepaste nettowinst wel de eigen verwachtingen te verslaan. Het bedrijf verklaarde positief naar de toekomst te kijken.