Beursblik: ABN AMRO verhoogt koersdoel ASR

Dinsdag 7 maart 2017 10:54 Koersdoel van 29,00 naar 30,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft het koersdoel voor ASR Nederland verhoogd van 29,00 naar 30,00 euro en handhaafde het koopadvies op de verzekeraar. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Cor Kluis.De Solvency II ratio van ASR, eind 2016 op 203 procent, is volgens Kluis hoger dan die van sectorgenoten als NN Group in combinatie met Delta Lloyd en Aegon. Aangezien elke 10 procentpunt volgens de analist gelijk is aan 300 miljoen euro kapitaal, "is het duidelijk dat ASR een aanzienlijke hoeveelheid kapitaalsurplus heeft". Daarbij steekt ook de vrije kasstroom van ASR volgens Kluis gunstig uit.Op een licht positieve beurs steeg het aandeel ASR dinsdag 0,9 procent naar 26,08 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 07, 2017 04:54 ET (09:54 GMT)