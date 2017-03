Nederlandse beursbedrijven onvoldoende beschermd tegen overnames volgens Dijsselbloem - media

Dinsdag 7 maart 2017 12:21 Minister van Financiën wil betere borging strategische belangen.(ABM FN-Dow Jones) Veel grote Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zijn onvoldoende beschermd tegen vijandige, buitenlandse overnames. Dit zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in een gesprek met de pers over de verkiezingscampagne van de PvdA, zo meldde Het Financieele Dagblad dinsdag.Elf van de 25 grote Nederlandse AEX-bedrijven aan de AEX staan op dit moment in feite 'te koop', zo meldde de krant. Zij zijn volgens Dijsselbloem onvoldoende beschermd tegen ongewenste overnames, maar hebben hun kas goed gevuld in de afgelopen crisisjaren, omdat zij investeringen hebben uitgesteld.Dat maakt hen een 'heel aantrekkelijke overnameprooi', zo citeerde het FD de minister. Hij vindt dat 'Nederland de naïviteit van zich moet afschudden' en de strategisch-economische belangen van het bedrijfsleven beter moet waarborgen. Dijsselbloem heeft volgens het FD naar eigen zeggen 'grote zorgen'.UnileverDirecte aanleiding voor de bezorgdheid van de minister is het recente overnamebod van 134 miljard euro Unilever van de Amerikaanse branchegenoot Kraft Heinz, dat hierbij werd gesteund door investeerders Berkshire Hathaway en 3G. Unilever wees het bod af, waarna Kraft Heinz zich terugtrok.Dijsselbloem deed kort daarna al een oproep aan Unilever om een beschermingswal op te werpen tegen ongewenste biedingen. Het bedrijf moet volgens de minister 'het lef hebben zich met een administratiekantoor te beschermen tegen vijandige overnames, tegen aasgieren en hyena's die klaarstaan je bedrijf kapot te maken', zo meldde het FD.De minister voegde daar nu aan toe dat Unilever één van de paradepaardjes van de Nederlandse industrie voor agro-food is. 'Unilever is één van de grootste geldschieters voor de universiteit van Wageningen,' aldus Dijsselbloem die zelf in Wageningen woont.PostNLOm bedrijven ook vanuit de overheid beter te beschermen tegen vijandige overnames, pleitte Dijsselbloem er opnieuw voor om het wetsvoorstel uit te breiden, waarmee het kabinet de overname van strategisch belangrijke Nederlandse concerns beoogt tegen te houden. Dit voorstel van VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken, dat nu ter consultatie voorligt aan belanghebbenden, geldt vooralsnog alleen voor de telecomsector.Omdat het wetgevingsproces nog enige tijd duurt, is er volgens Dijsselbloem weinig wat de overheid nu kan uitrichten om Nederlandse bedrijven te beschermen behalve 'politieke druk uitoefenen en een duidelijk signaal afgeven'. Dat 'lompe duw- en trekwerk' van het kabinet heeft volgens hem recent plaatsgevonden, toen het Belgische Bpost het Nederlandse PostNL wilde kopen. Voor de langere termijn wil Dijsselbloem ook de Postwet aanpassen, zodat wettelijk wordt vastgelegd dat wie in Nederland de post bezorgt, zijn hoofdkantoor in Nederland moet hebben.Om de kwetsbaarheden van het bedrijfsleven nog verder te verminderen, moet ook wettelijk worden geregeld dat ondernemingsraden meer te zeggen krijgt over fusies en overnames, aldus Dijsselbloem.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 07, 2017 06:21 ET (11:21 GMT)