Philips sluit overeenkomst met kinderziekenhuis in Phoenix

Dinsdag 7 maart 2017 15:27 Totale waarde 65 miljoen dollar.(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft een overeenkomst gesloten met Phoenix Childen's Hospital voor een periode van vijftien jaar waarmee een waarde is gemoeid tot 65 miljoen dollar. Dit maakte het technologiebedrijf dinsdag bekend.Philips gaat aan het ziekenhuis onder meer scanners en adviesdiensten leveren.Op een vlak Damrak noteerde het aandeel Philips 0,4 procent lager op 28,93 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 07, 2017 09:27 ET (14:27 GMT)