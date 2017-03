Wall Street boekt weer klein verlies

Dinsdag 7 maart 2017 22:13

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag voor de tweede achtereenvolgende dag met kleine verliezen gesloten. Beleggers hadden daarbij weinig richtinggevend nieuws voorhanden. President Donald Trump zorgde nog wel voor wat reuring in de farmaceutische sector, door een tweet waarin hij fors lagere medicijnprijzen beloofde.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent in de min op 20.924,76 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent naar 2368,39 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde ook 0,3 procent in en eindigde op 5833,93 punten.

Medicijnmakers Pfizer en Merck stonden met verliezen van circa 1 procent in de onderste regionen van de Dow. Trump zei in een tweet dat wordt gewerkt aan nieuw systeem voor de farmaceutische industrie, dat moet leiden tot meer concurrentie en duidelijk lagere prijzen.

Boeing

Vliegtuigbouwer Boeing voerde de Dow aan met een winst van 0,7 procent. Chipfabrikant Intel en het industriële concern United Technologies kregen er 0,5 procent bij. Telecombedrijf Verizon en olieconcern Chevron sloten de rij van dertig hoofdfondsen met verliezen van ruim 1 procent.

Het aandeel Snap was buiten de hoofdindex een opvallende verliezer met een min van 10 procent. Het bedrijf achter de populaire app Snapchat ging vorige week donderdag naar de beurs en werd in de eerste twee handelsdagen bijna twee derde meer waard. Maandag werd echter alweer 12 procent ingeleverd en dinsdag zette die neergang door.

Whiskey

Drankenconcern Brown-Forman leverde 3 procent in. Het moederconcern van whiskey-merk Jack Daniel's kwam met een lagere winst over het afgelopen kwartaal op de proppen dan analisten hadden voorspeld.

Beleggers kijken verder uit naar het maandelijkse rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt, dat vrijdag wordt gepubliceerd. Die cijfers over de banengroei spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Sinds vorige week is de verwachting sterk gegroeid dat de Fed deze maand zal besluiten de rente opnieuw te verhogen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent naar 53,10 dollar. De euro was 1,0570 dollar waard, tegen 1,0575 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.