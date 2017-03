Telegraaf Media Groep bevestigt in te stellen beroep Ondernemingskamer

Woensdag 8 maart 2017 06:12 Mediabedrijf zet dialoog met ondernemingsraad voort.(ABM FN-Dow Jones) Telegraaf Media Groep heeft het voornemen van de Centrale Ondernemingsraad van TMG om beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer bevestigd op grond van het tot dusver met de raad gevoerde overleg. Dit maakte het mediabedrijf dinsdagavond laat bekend.In een eerder stadium werd dinsdag in dagblad De Telegraaf gemeld dat de Centrale Ondernemingsraad tegen het besluit van de raad van commissarissen om het overnamebod van het consortium Mediahuis/VP Exploitatie aan te bevelen aan de aandeelhouders van de vennootschap, in beroep zou gaan. Volgens de Ondernemingsraad moet de raad van commissarissen zich houden aan de belofte om potentiële bieders een gelijk speelveld te geven.TMG zei dinsdag verder "het constructieve dialoog met de Centrale Ondernemingsraad voort te zetten om tot een zorgvuldig en voor alle partijen aanvaardbare procedure te komen."Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 08, 2017 00:12 ET (05:12 GMT)