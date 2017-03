Beursblik: Citi Research verhoogt koersdoel ING Groep

Woensdag 8 maart 2017 08:11 Koersdoel naar 15,80 euro.(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft woensdag het koersdoel voor ING Groep verhoogd van 14,75 naar 15,80 euro met een ongewijzigd koopadvies.Analist Stefan Nedialkov verwacht dat de digitale activiteiten er voor gaan zorgen dat ING de consensusverwachtingen zal overtreffen. ING mikt verder op een kostenratio van 50 tot 52 procent in 2020, maar de analist verwacht dat ING in staat is om 49 procent te realiseren.Citi Research paste ook de taxaties voor 2017 tot en met 2020 opwaarts aan met 4 tot 5 procent.Het aandeel ING Groep sloot dinsdag op een rood Damrak 0,2 procent hoger op 13,82 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 08, 2017 02:11 ET (07:11 GMT)