Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Woensdag 8 maart 2017 09:49 Koersdoel naar 41,00 euro(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 39,00 naar 41,00 euro met een ongewijzigd Accumuleren advies.Analist Ruben Devos verhoogde de ramingen voor het operationeel resultaat (EBITA) met 2 procent, samen met de verbeterde ratio's reden voor de opwaartse bijstelling van het koersdoel.Devos wees verder op de acquisitie van het Italiaanse Tagetik voor 300 miljoen euro met een netto-omzet van 57 miljoen euro, waar Wolters Kluwer een nieuwe divisie voor opzet genaamd Corporate Performance Solutions. Op basis van berekeningen schat Devos het operationeel resultaat (EBITDA) van Tagetik op ongeveer 8 miljoen euro.Volgens Devos heeft Wolters Kluwer nog afdoende ruimte voor verder acquisities en teruggave van kapitaal aan de aandeelhouders.Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag op een rood Damrak 0,1 procent lager op 37,85 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 08, 2017 03:49 ET (08:49 GMT)