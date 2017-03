IMCD blijft focussen op groei door acquisities

Woensdag 8 maart 2017 12:32 Geen belemmering bij financiering van overnames.(ABM FN-Dow Jones) IMCD blijft zich vooral focussen op acquisities om groei van de omzet en het resultaat te realiseren. Dit zei CEO Piet van der Slikke woensdag in een toelichting op de rapportage over 2016."We staan open voor grote en kleinere acquisities en de toevoeging van nieuwe leveranciers in alle regio's", zei de bestuursvoorzitter van de distributeur van chemieproducten en voedingsingrediënten in een toelichting aan analisten.Van de totale omzetstijging van 12 procent in 2016 was liefst 11 procent te danken aan de bijdrage van recente acquisities, terwijl autonome groei slechts 3 procent bijdroeg en er een negatieve bijdrage van wisselkoersen van 2 procent was.Het concern wil met acquisities ook de balans tussen de bijdrage van Europa en andere regio's wat meer in evenwicht brengen, als zich daartoe kansen voordoen, bevestigde Van der Slikke desgevraagd tegen ABM Financial News. "Traditioneel ligt het zwaartepunt van onze activiteiten in Europa. Als zich in Azië en de Amerika's goede kansen voordoen om daar door overnames een grotere bijdrage aan onze omzet en winstgevendheid te realiseren, dan zullen we daar zeker op ingaan", zo lichtte de topman toe.Van de totale omzet van 1,71 miljard in 2016 kwam liefst 1,05 miljard uit de regio Europa Midden-Oosten en Afrika. IMCD opende in 2016 regionale stafkantoren in Tokio en New Jersey ter ondersteuning van de bestaande en nieuwe autonome operaties, maar ook voor de zoektocht naar nieuwe klanten, leveranciers, partners en overnamekandidaten.De CEO wilde niet concreet ingaan op vragen van ABM Financial News over het beschikbare financieringsbudget voor nieuwe acquisities. "We blijven in staat om een significante kasstroom te realiseren en hebben aanvullende goede kredietlijnen bij banken. Als zich goede acquisitiemogelijkheden voordoen, dan zijn we altijd in staat om die te financieren", was het enige dat Van der Slikke erover kwijt wilde.De vrije kasstroom groeide in 2016 met 18 procent van 119,3 miljoen naar 140,4 miljoen euro en bedroeg 92,3 procent van het operationeel (EBITDA) resultaat. Het concern sloot in 2016 voor respectievelijk 100 miljoen en 90 miljoen dollar aan leningen op de kapitaalmarkt af voor herbetaling van doorlopende kredietfaciliteiten.Op een nipt lager Damrak noteerde het aandeel IMCD 1,4 procent in het rood op 44,60 euro.