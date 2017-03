Talpa heeft bijna kwart TMG in handen

Woensdag 8 maart 2017 21:41 Bedrijf van John de Mol vergroot belang verder.(ABM FN-Dow Jones) Talpa Holding heeft het belang in Telegraaf Media Groep verhoogd tot bijna een kwart. Dit maakte het mediabedrijf van John de Mol woensdag bekend.Het bedrijf van De Mol kocht woensdag 341.378 aandelen TMG tegen een gewogen gemiddelde prijs van 6,50 euro, gelijk aan het beoogde overnamebod van Talpa.Afgelopen weekend werd bekend dat TMG een akkoord heeft bereikt met de combinatie Mediahuis en VP Exploitatie over een overnamebod van 6,00 euro in contanten per aandeel TMG.Eerder vanavond werd al bekend dat de zaak die Talpa tegen TMG heeft aangespannen donderdag 16 maart in behandeling wordt genomen door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Talpa is het niet eens met hoe het overnameproces rondom TMG tot nog toe is verlopen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 08, 2017 15:41 ET (20:41 GMT)