Verlies voor RoodMicrotec

Donderdag 9 maart 2017 08:31 Jaren van stevige groei in verschiet.(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft in 2016 een iets hogere omzet behaald, maar conform verwachting viel de groei wel lager uit dan aanvankelijk voorzien Dit meldde de toeleverancier van halfgeleiders en geavanceerde microchips uit Zwolle donderdag voorbeurs.Rood zag de omzet, conform voorlopige cijfers, afgelopen jaar met 2 procent stijgen naar 10,5 miljoen euro. Aanvankelijk zei de onderneming echter te rekenen op een omzetgroei van 7 tot 12 procent.Deze lichte omzetstijging leverde een bedrijfsresultaat (EBIT) op van 1,3 miljoen euro negatief, 2 procent meer verlies dan een jaar eerder. Netto leed Rood een verlies van 1,6 miljoen euro, waar dit een jaar eerder 1,5 miljoen euro verlies was."De waarde van onze verkooporders is 20 procent hoger vergeleken met een jaar geleden en we hebben een positieve book-to-bill ratio weten te behouden, een belangrijke indicator van de trends naar de vraagontwikkeling in de halfgeleiderindustrie", aldus CEO Martin Sallenhag in een toelichting op de cijfers.Het netto resultaat moet deze positieve orderportefeuille nog wel gaan weerspiegelen, "maar we blijven positief dat dit in de komende paar jaar zal gebeuren", voegde de topman daaraan toe.OutlookRoodMicrotec voorziet in 2020 een omzetstijging van ongeveer 75 procent in vergelijking tot ruim 10 miljoen euro in 2015."Wegens de hoeveelheid projecten die gedurende de tweede helft van 2017 de productiefase in zullen gaan verwachten wij een toename van de omzet en verbeterde resultaten in vergelijking tot 2016", zei de toeleverancier over dit jaar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 09, 2017 02:31 ET (07:31 GMT)