Omzet Hunter Douglas trekt aan

Donderdag 9 maart 2017 08:40 Verbetering in alle regio's uitgezonderd Latijns Amerika.(ABM FN-Dow Jones) Hunter Douglas heeft over 2016 een hogere omzet en winst geboekt dankzij volumestijgingen en acquisities, waarbij alleen Latijns Amerika uit de toon viel. Dit meldde de fabrikant van raam- en gevelbekleding donderdag voorbeurs.De omzet steeg vorig jaar met 10,5 procent op jaarbasis naar 2,82 miljard dollar. De volumes stegen met 3,8 procent, acquisities droegen voor 91 procent bij, maar wisselkoersen drukten met 2,4 procent op de verkopen. De volumestijging werd gerealiseerd in alle regio's behalve Latijns Amerika.Het bedrijfsresultaat voor eenmalige herstructureringskosten nam ten opzichte van 2015 toe met 17,8 procent tot 278,6 miljoen dollar. In lokale valuta namen de resultaten ook toe, behalve in Latijns Amerika en Australië.Onder de streep restte een nettowinst van 202,8 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit nog 156,1 miljoen dollar.Hunter Douglas stelt aandeelhouders een dividend van 1,75 euro per aandeel in het vooruitzicht, vergeleken met 1,50 euro per aandeel over 2015.OutlookHet concern, waarvan de gewone aandelen voor meer dan 80 procent in handen zijn van oprichtersfamilie Sonnenberg, verwacht aanhoudende groei in de Verenigde Staten en Azië, verbeterende economische omstandigheden in Eurolpa en aanhoudend moeilijke marktomstandigheden in Latijns Amerika.Het aandeel Hunter Douglas sloot woensdag op 61,67 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 09, 2017 02:40 ET (07:40 GMT)