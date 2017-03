Beursblik: ING verhoogt koersdoel KAS Bank

Donderdag 9 maart 2017 09:58 Houden advies gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor KAS Bank verhoogd van 9,00 euro naar 10,00 euro met een ongewijzigd Houden advies.Analist Rosine van Velzen reageerde met het hogere koersdoel op het meevallende dividend bij de jaarcijfers. Het slotdividend van 0,64 euro was een positieve verrassing, nadat het interim dividend nog werd geschrapt.Het sinds 2012 stabiele dividend valt volgens de analist echter te danken aan grotendeels eenmalige inkomsten over de afgelopen jaren, wat de noodzaak benadrukt om de winstgevendheid structureel te verbeteren.KAS Bank lijkt goed op koers te liggen met zijn strategische transformatie, oordeelde de analist, met de doelstelling om de kosten met 17 procent te besparen tot 80 miljoen euro in 2019.Als dat volgens plan verloopt, kan het dividend ook de komende jaren op peil blijven. Gezien de goede kostenbesparingen van 7 procent in 2016 is ING daar optimistisch over.Gezien de wat vlakke vooruitzichten voor de rentebaten blijft het Houden advies gehandhaafd. KAS Bank is gevoelig voor een stijging van de kortetermijnrente, merkte Van Velzen daarbij op.Het aandeel KAS Bank noteerde donderdag op een groen Damrak 0,1 procent hoger op 9,43 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 09, 2017 03:58 ET (08:58 GMT)