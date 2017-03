Ook VEB naar de rechter in zaak TMG

Donderdag 9 maart 2017 12:43

AMSTERDAM (ANP) - Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stapt naar de Ondernemingskamer in verband met de overnamestrijd rond de Telegraaf Media Groep (TMG). De beleggersclub wil net als Talpa bij de rechter aandringen op een onderzoek naar de gang van zaken. Ook wil de VEB dat er een onafhankelijk commissaris wordt benoemd.

De organisatie vindt dat het momenteel ontbreekt aan een gelijk speelveld. Ook zou er geen sprake zijn van een transparant proces voor beleggers. ,,De reden voor TMG om in een prematuur stadium van het biedingsproces, waarbij een gelijk speelveld is toegezegd, al te kiezen voor Mediahuis en VP Exploitatie is niet overtuigend. Dit is ook niet in het belang van TMG en haar belanghebbenden'', aldus VEB-directeur Paul Koster.