Nederlandse industriele productie groeit trager

Vrijdag 10 maart 2017 06:59 Stijging in januari 1,5 procent op jaarbasis.(ABM FN-Dow Jones) De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie is in januari in een lager tempo gestegen dan in december het geval was. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag bekend.De gemiddelde dagproductie groeide in januari met 1,5 procent op jaarbasis, na een groei van 5,4 procent december."Al zestien maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder", zo rekende het CBS voor.De productie van de machine-industrie was in januari 11,3 procent hoger dan in januari 2016. Verder produceerde de transportmiddelenindustrie 11,2 procent meer. Dat is te danken aan een stijging van het aantal geproduceerde personenauto's. De productie van de chemische en de rubber- en kunststofindustrie groeide ook sterker dan gemiddeld. De productie van de metaalproducten-, de voedingsmiddelen-, de elektrische-apparaten- en de farmaceutische industrie kromp daarentegen ten opzichte van januari 2016.Gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten daalde de productie van december op januari met 2,6 procent. Dit cijfer fluctueert volgens het CBS evenwel "aanzienlijk".ProducentenvertrouwenHet vertrouwen van de industriële producenten is in februari verder toegenomen, maakte het CBS een paar weken geleden bekend. Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever over hun orderportefeuille. Het producentenvertrouwen ligt op het hoogste niveau vanaf maart 2008.Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren in februari ook positiever dan in januari. Ze waren vooral positiever over de huidige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in januari 0,6 procent hoger dan een jaar eerder.