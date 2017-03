Bouw petrochemische fabriek Pennsylvania Shell schept duizenden banen - media

Vrijdag 10 maart 2017 08:12 Amerika belangrijkste investeringsbestemming Royal Dutch Shell.(ABM FN-Dow Jones) Met de bouw van een grote petrochemische fabriek door Royal Dutch Shell in Pennsylvania schept de Brits-Nederlandse energiereus in de bouwfase van de fabriek in Amerika meer dan 6.000 banen. Dit meldde CEO Ben van Beurden donderdag in een interview met CNBC."In de constructiefase schept de bouw van de petrochemische fabriek in Pennsylvania 6.000 banen en indirect nog veel meer", aldus Van Beurden. "Op de lange termijn creëeren we circa 600 goedbetaalde zogenaamde 'high quality' banen", voegde de topman toe."Daarmee is de Verenigde Staten onze belangrijkste investeringsbestemming", concludeerde de bestuursvoorzitter.Half 2016 besloot Royal Dutch Shell tot de bouw van de fabriek in Pennsylvania. Het concern meldde destijds anderhalf jaar later met de bouw van het complex te beginnen, waarna de commerciële productie aan het begin van de jaren twintig zou kunnen aanvangen.Donderdag kondigde de energiereus aan zich terug te trekken uit de winning van olie uit teerzanden in Canada, middels de verkoop van het leeuwendeel van zijn belangen voor 7,25 miljard dollar aan Canadian Natural Resources."De gedachte achter de verkoop hangt samen met de vraag hoe het bedrijf qua portefeuille te transformeren tot een nummer één investeringsvehikel met een focus op die activiteiten waarbij we schaal hebben, materialiteit en fundamenteel een voorsprong hebben, zoals bij integrated gas, diepwaterprojecten en petrochemicals. De winning van olie uit teerzanden paste daar niet bij", aldus Van Beurden.Het aandeel Royal Dutch Shell sloot donderdag op een groen Damrak 2,1 procent lager op 24,02 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 10, 2017 02:12 ET (07:12 GMT)