Update: Accell verkoopt minder fietsen tegen hogere prijs

Vrijdag 10 maart 2017 08:16 Dividend van 0,72 euro per aandeel.(ABM FN-Dow Jones) Accell Group heeft in het afgelopen jaar minder fietsen verkocht, maar deed dit wel tegen een hogere prijs waardoor de omzet alsnog aantrok. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de jaarcijfers van de fietsenfabrikant."Accell heeft voor het eerst in haar bestaan een omzet gerealiseerd van meer dan een miljard euro," aldus vertrekkend CEO René Takens in een toelichting op de kwartaalcijfers. "Met name het steeds groter wordende aandeel van e-bikes en fietsen uit het hogere segment heeft er toe geleid dat we tot dit omzetniveau zijn gekomen. De omzet uit e-bikes steeg in het afgelopen jaar met 33 procent op jaarbasis. De divisie is inmiddels goed voor 41 procent van de totale omzet.Verder meldde het bedrijf dat de groepsfinanciering is verlengd en verruimd met een vernieuwde vijfjarige faciliteit van in totaal 375 miljoen euro. "Dit biedt continuïteit in de financiering tegen betere condities", aldus Accell.Accell verkocht in 2016 1,5 miljoen fietsen, hetgeen 11 procent minder was dan een jaar eerder. De fietsen werden wel verkocht tegen een 23 procent hogere prijs per fiets. ING mikte vooraf ook op circa 1,5 miljoen verkochte fietsen. Door de afname van het aantal verkochte fietsen en de effecten van reorganisaties namen de personeelskosten wel af.Accell boekte afgelopen jaar een 6,3 procent hogere omzet van 1.048 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (EBIT) van 60,4 miljoen euro, tegenover 58,5 miljoen een jaar eerder.Onder de streep restte een nettowinst van 32,3 miljoen euro, hetzelfde als in 2015. ING mikte vooraf op een jaaromzet van 1.083,5 miljoen euro, een EBIT van 58,1 miljoen euro en een nettowinst van 33,7 miljoen euro.Accell wil over 2016 een dividend uitkeren van 0,72 euro per aandeel, waarmee de pay-out ratio uitkomt op 57 procent.De onderneming liet verder weten dat de selectie en werving van een nieuwe CEO als opvolger van Takens momenteel loopt. De huidige topman vertrekt op 25 april dit jaar.OutlookDe fietsenfabrikant gaat voor 2017 uit van een toename van de omzet en de operationele resultaten.Voor de middellange termijn, circa vijf jaar, voorziet Accell een omzet van 1,5 miljard euro met een EBIT-marge van 8 procent. Over 2016 bedroeg deze marge nog 6,3 procent. Accell scherpte vrijdag de strategie aan en wil zich richten op het uitbouwen van de posities, waarbij de huidige positie in het midden en hogere segment volgens de fietsenfabrikant een "sterke basis" biedt en op de korte en lange termijn synergievoordelen zal opleveren.Voor de uitrol van de aangescherpte strategie zullen de extra kosten in de komende twee tot drie jaar in totaal 20 miljoen tot 30 miljoen euro bedragen. Dit komt met name door extra investeringen in de supply chain, human resources, innovaties en ICT. De vernieuwde strategie heeft volgens Accell geen consequenties voor de financiële positie en slagkracht, die "voldoende flexibiliteit" bieden om de benodigde extra kosten te dragen.Het aandeel Accell Group sloot donderdag op een groen Damrak 1,3 procent hoger op 22,35 euro.Update: om meer informatie toe te voegen.