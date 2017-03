Beursblik: Citi Research verhoogt advies AkzoNobel

Vrijdag 10 maart 2017 11:08 Advies van Neutraal naar Kopen.(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft vrijdag het advies voor AkzoNobel verhoogd van Neutraal naar Kopen en stelde tevens het koersdoel opwaarts bij van 68,00 naar 90,00 euro.De analisten reageerden met de advies- en koersdoelwijziging op het nieuws dat AkzoNobel het ongevraagde overnamebod van PPG heeft afgewezen, aangezien het bod het bedrijf substantieel onderwaardeert.Het Amerikaanse PPG deed reeds op 2 maart een ongevraagd overnamebod op het Nederlandse concern van 20,9 miljard euro, ofwel 83,00 euro per aandeel. De analisten van Citi zien het ongevraagd overnamebod als een onverwachte katalysator voor de start van een herstructurering bij het Nederlandse concern, "waarmee het concern aandeelhouderswaarde kan creëren en het waardepotentieel van een meer gestroomlijnde en aantrekkelijkere verf- en coatingsdivisie met een mondiale aanwezigheid kan realiseren.AkzoNobel meldde versneld de strategische opties voor een afsplitsing van de divisie Specialty Chemicals te gaan onderzoeken. Citi Research waardeert de divisie op 8,4 miljard euro en is van mening dat de opbrengst in de verfdivisie geherinvesteerd kan worden. "Dit kan ertoe leiden dat AkzoNobel zelf op overnamepad kan of het kapitaal in groeimarkten steekt.Het aandeel AkzoNobel noteerde vrijdag op een groen Damrak 4,3 procent hoger op 75,39 euro.