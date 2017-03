Brill sluit nieuwe overeenkomst met Nederlandse universiteiten

Vrijdag 10 maart 2017 11:08 Nieuwe deal heeft veel raakvlakken met Open Access.(ABM FN-Dow Jones) Koninklijke Brill heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met Vereniging Nederlandse Universiteiten. Dit maakte de Leidse uitgever van wetenschappelijk werken vrijdag bekend zonder financiële details vrij te geven.De gemaakte afspraak geldt voor 2017 en 2018 en houdt onder andere in dat de wetenschappers en studenten van tien Nederlandse universiteiten toegang krijgen tot het volledige online tijdschriftenpakket van Brill. Het pakket omvat in totaal ruim 240 titels op de gebieden Geesteswetenschappen, Recht, Sociale Wetenschappen en Biologie.De afspraken raken verder het zogeheten Open Access. Vanaf nu kunnen wetenschappers die verbonden zijn aan een Nederlandse instelling, zonder aanvullende betaling Open Access publiceren in de tijdschriften van Brill op de gebieden Internationaal Recht en Internationale Betrekkingen. Het betreft circa 40 leidende titels op deze vakgebieden.Gemeten naar het aantal tijdschriftartikelen wordt straks circa een derde van alle artikelen van aan Nederlandse universiteiten werkende onderzoekers bij Brill in Open Access gepubliceerd, aldus het bedrijf vrijdag.Brill is de eerste Nederlandse uitgeverij die volledig Open Access mogelijk maakt in zijn juridische tijdschriften voor in aanmerking komende auteurs.Het aandeel Koninklijke Brill noteerde vrijdag op een groen Damrak 4,1 procent hoger op 29,99 euro.