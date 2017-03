Accell Group ziet overnamekansen in Europa

Vrijdag 10 maart 2017 13:13 Fietsenfabrikant kan 150 miljoen euro voor overnames lenen.(ABM FN-Dow Jones) Accell Group ziet overnamekansen in Europa en kan daarbij een beroep doen op 150 miljoen euro aan bankkredieten om op deze kansen in te spelen. Dit stelden de vertrekkend bestuursvoorzitter Rene Takens en financieel directeur Hielke Sybesma van Accell vrijdagochtend in een toelichting op de jaarcijfers.Accell wil dit jaar onverminderd blijven kijken naar overnamekandidaten die kunnen bijdragen aan een verdere groei van de fietsenfabrikant. Topman Takens ziet daarvoor al mogelijkheden in Europa, maar wilde niet op specifieke namen ingaan.De onderneming sloot naar eigen zeggen reeds een kredietfaciliteit af van 375 miljoen euro, waarbij het bedrijf aanspraak kan maken op nog eens 150 miljoen euro voor overnames. Financieel directeur Sybesma kon niet vertellen in welke mate Accell verwacht aanspraak te doen op dit bedrag. "Dit kan 50 miljoen zijn, maar net zo goed 150 miljoen euro", aldus de CFO. "We hopen natuurlijk dat er genoeg interessante kansen zijn dat we het volledige bedrag kunnen inzetten."Sybesma sprak van aanzienlijke veranderingen binnen de huidige fietsenmarkt. Zo ziet de financieel directeur dat consumenten steeds vaker online hun fietsen kopen en dat fietsbezit verschuift naar een trend van fietsgebruik. "De consument verwacht meer, zowel van het product als van de dienstverlening. Daar moeten wij slim op inspelen."Naast overnames wil Accell ook meer samenwerken met partners. Dat kan bijvoorbeeld een grote webshop zijn, aldus Takens. Maar ook een vergelijkbare samenwerking als met Beeline in Amerika, maar dan voor Europa, vindt Accell interessant. Beeline is gespecialiseerd in dienstverlening direct aan huis. "We hebben partners nodig. Het is nu alleen zoeken wanneer we welke partners nodig hebben."Op een groen Damrak koerste het aandeel Accell Group vrijdag 4,0 procent hoger op 22,35 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 10, 2017 07:13 ET (12:13 GMT)