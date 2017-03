Henk Breukink niet beschikbaar voor derde termijn bij NSI

Vrijdag 10 maart 2017 17:35 Vastgoedbedrijf op zoek naar opvolger.(ABM FN-Dow Jones) Henk Breukink heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een derde termijn als commissaris bij NSI. Dit meldde het vastgoedfonds vrijdagmiddag.De voorzitter van de raad van commissarissen zal na de jaarvergadering van aandeelhouders in april terugtreden. "De balans van NSI is gezond en de vooruitzichten zijn positief. Dit is een goed moment om na ruim twee termijnen van vier jaar, het stokje met vertrouwen over te dragen", zei Breukink.Breukink werd in oktober 2011 commissaris bij het vastgoedbedrijf en vervulde sinds oktober 2013 de rol als voorzitter. NSI is begonnen met de zoektocht naar een opvolger.Op een groene beurs noteerde het aandeel NSI 0,3 procent hoger op 3,81 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 10, 2017 11:35 ET (16:35 GMT)