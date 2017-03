Vertrouwen onder Nederlandse beleggers groeit

Zaterdag 11 maart 2017 11:38 Binck BeleggersBarometer in maart op 5,2.(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Nederlandse beleggers in de beurs is in maart verder gegroeid. Dit bleek zaterdag uit de Binck BeleggersBarometer.De vertrouwensindicator voor Nederland kwam in maart uit op 5,2, tegen 4,3 in februari. Op Europees niveau noteerde de barometer op 4,8, tegen 3,8 in februari.Het grootste deel van de beleggers verwacht volgens BinckBank niet dat de uitkomst van de Nederlandse verkiezingen van komende woensdag echt invloed zal hebben op de Nederlandse financiële markten. Een vertrek van Nederland uit de Europese Unie achten beleggers "klein" en een meerderheid zelfs nagenoeg uitgesloten.Mocht het onverhoopt echter toch tot een 'Nexit' komen dan zijn de meningen wel eensluidend wat betreft de gevolgen, constateerde BinckBank. Liefst driekwart van de beleggers meent dat dit negatief tot zeer negatief zal uitpakken voor hun Nederlandse beleggingen. "Slechts één op de tien voorziet een positief effect".Beurs verder omhoog in maartNederlandse beleggers voorzien dat het positieve sentiment van de afgelopen weken in maart door zal zetten en mikken voor de Amsterdamse hoofdgraadmeter een plus van 1,4 procent."Ook voor de komende drie maanden blijft de verwachting positief en duidelijk hoger dan in februari", aldus BinckBank.Net als een maand eerder voert Air France-KLM de lijst aan met de favoriete aandelen voor aankoop. Ook ING Groep en Royal Dutch Shell behoren tot de favoriete fondsen.Beleggers zien TomTom in maart als minst favoriete aandeel om in bezit te hebben. Ook voor posities in PostNL en Delta Lloyd geven beleggers de voorkeur aan een verkoop.Door: ABM Financial News.