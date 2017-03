Weinig reuring op Damrak

Maandag 13 maart 2017 09:13

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is de nieuwe beursweek met een kleine winst begonnen. Ook elders in Europa waren de uitslagen maandag in de vroege handel bescheiden. Richtinggevend nieuws was nauwelijks voorhanden. Beleggers zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Die beslissing wordt woensdag genomen, de dag dat de Nederlanders naar de stembus mogen.

De AEX-index stond na een paar minuten handelen 0,1 procent hoger op 511,40 punten. De MidKap noteerde 0,3 procent hoger op 734,21 punten. Graadmeter in Parijs noteerde vlak. Londen stond 0,3 procent hoger terwijl in Frankfurt een min van 0,1 procent op de koersborden stond.

De hoofdindex werd aangevoerd door staalconcern ArcelorMittal dat 2,1 procent won. Kabelaar Altice sloot de rij onder de hoofdfondsen met een verlies van 1,1 procent.