Beleggers houden kruit droog

Maandag 13 maart 2017 11:45

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen stonden maandag tegen het einde van de ochtend dicht bij de slotstanden van vrijdag. Beleggers hielden over het algemeen het kruit droog in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Die beslissing wordt woensdag genomen, op de dag dat Nederlandse kiezers naar de stembus gaan. Grondstoffondsen gingen de eerste sessie van de week over een breed front vooruit.

De AEX-index stond omstreeks 11.40 uur 0,1 procent in de plus op 511,78 punten. De MidKap noteerde 0,6 procent hoger op 736,47 punten. Parijs, Londen en Frankfurt wonnen 0,1 tot 0,2 procent.

De hoofdindex in Amsterdam werd aangevoerd door staalproducent ArcelorMittal, die 2,6 procent won. Ook elders in Europa gingen grondstofbedrijven vooruit. Zo was Thyssenkrupp in Frankfurt één van de grotere winnaars. Dit gold in Londen voor mijnbouwers als Anglo American, Rio Tinto en Antofagasta.

Altice

Kabelaar Altice sloot de rij in de AEX met een verlies van 1,8 procent, na een adviesverlaging. In de MidKap op het Damrak was kunstmestproducent OCI de sterkte stijger met een plus van bijna 5 procent. Vastned stond hier onderaan met een min van 2 procent.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis noteerde vlak. Het bedrijf zag zijn Britse branchegenoot Amec Foster Wheeler voor omgerekend circa 2,5 miljard euro worden overgenomen door olie- en gasdienstverlener John Wood Group. Amec Foster Wheeler won in Londen 14 procent.

Fed

Bouwbedrijf Bovis behoorde in de Britse hoofdstad met een plus van bijna 8 procent ook tot de opvallendste stijgers. Het bedrijf bevestigde in gesprek te zijn met rivaal Galliford Try (plus 0,1 procent) over een samengaan.

Naar verwachting zal de Fed besluiten de rente in de VS verder te verhogen. Daarmee zou de koepel van Amerikaanse centrale banken de eerste stap zetten van de in totaal verwachte drie, of mogelijk zelfs vier renteverhogingen in 2017. Eind vorig jaar ging de rente ook al omhoog, exact één jaar nadat de eerste rentestap sinds de financiële crisis werd gezet.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 48,11 dollar. Brent werd 0,6 procent goedkoper bij 51,06 dollar per vat. De euro noteerde 1,0670 dollar, tegen 1,0674 dollar bij het Europese slot op vrijdag.