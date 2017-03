Batenburg groeit verder en verhoogt dividend

Maandag 13 maart 2017 18:17 Voor 2017 verdere groei voorzien.(ABM FN-Dow Jones) Batenburg Techniek heeft in 2016 aan de eigen verwachtingen voldaan met een hoger operationeel resultaat en verhoogde daarop het dividend. Dit meldde de onderneming maandag nabeurs."Met tevredenheid kijken wij terug op de behaalde resultaten", aldus CEO Ralph van den Broek. "Wij laten een breed herstel zien, zowel in de groei van omzet maar ook in die van winstgevendheid."De omzet steeg afgelopen jaar met 7,7 procent van 135,9 miljoen in 2015 naar 146,3 miljoen euro afgelopen jaar. De autonome omzetgroei bedroeg zelfs 8 procent.Volgens Batenburg was bij alle divisies sprake van een verbetering van de omzet en het resultaat. "Over de gehele linie is de onderneming robuuster en slagvaardiger geworden", aldus Batenburg.Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 3,2 miljoen naar 5,3 miljoen euro met een EBIT-marge van 3,8 procent. In 2015 was dit nog 2,9 procent.Onder de streep restte een nettowinst van 3,9 miljoen euro. Een jaar eerder verdiende Batenburg nog 2,2 miljoen euro. Per aandeel kwam het resultaat uit op 1,63 euro, tegen 0,93 euro over 2015.De kaspositie van Batenburg bedroeg ultimo 2016 2,6 miljoen euro, tegen 10,0 miljoen eind 2015. Volgens de onderneming was de daling te wijten aan de financiering van de overname van Bellt.De genormaliseerde kasstroom uit operationele activiteiten groeide van 3,8 miljoen euro over 2015 naar 5,1 miljoen euro in het afgelopen jaar.Batenburg stelt aandeelhouders een dividend van 0,90 euro per aandeel in contanten in het vooruitzicht, tegen 0,75 euro per aandeel over 2015.OutlookBatenburg Techniek verwacht dat in 2017 sprake zal zijn van verdere groei van de omzet en het resultaat. "De werkvoorraad en orderportefeuille begin 2017 geven vertrouwen in een goede start van het jaar en het is onze verwachting dat de genormaliseerde operationele resultaten van 2017 verder zullen toenemen ten opzichte van 2016."Het aandeel Batenburg Techniek sloot maandag op een groen Damrak 2,2 procent lager op 27,25 euro.