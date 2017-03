Ahold Delhaize stoot vijf Belgische winkels en project af

Maandag 13 maart 2017 18:24 Desinvesteringen om te voldoen aan eisen toezichthouder.(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van vijf winkels en één project in België, om zo te voldoen aan de voorwaarden die de Belgische toezichthouder had gesteld aan een fusie van de supermarktketens. Dit maakte het fusiebedrijf maandag nabeurs bekend zonder financiële details vrij te geven.Lidl Belgium zal drie Albert Heijn-winkels en één project overnemen in België van Ahold Delhaize. Tanger kondigde de overname aan van één Albert Heijn-winkel en één Proxy Delhaize winkel.Ahold Delhaize liet weten te blijven werken aan de noodzakelijke verkoop van de andere winkels.Het aandeel Ahold Delhaize sloot maandag op een groene beurs 0,5 procent lager op 20,47 euro.