Gedaalde grondstofprijzen drukken omzet ForFarmers

Dinsdag 14 maart 2017 07:51 Winst toch hoger door kostenbesparingen.(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft in 2016 een hogere winst op een gedaalde omzet gerealiseerd, waarbij de onderneming uit Lochem profiteerde van kostenbesparingen, maar last had van gedaalde grondstofprijzen en het gedevalueerde Britse pond. Dit maakte het veevoerbedrijf uit Lochem dinsdag voorbeurs bekend."Voor ForFarmers in de clusters Nederland en Duitsland/België heeft dit geleid tot goede verbeteringen in het onderliggende operationeel resultaat. In het Verenigd Koninkrijk daalde de afzet door de lage prijzen voor agrarische producten. Door doeltreffende maatregelen, werd de daling van het onderliggend resultaat in het Verenigd Koninkrijk beperkt", zei CEO Yoram Knoop in een toelichting op de cijfers.De omzet van ForFarmers daalde afgelopen jaar met 6,0 procent naar 2,11 miljard euro, waarbij het bedrijf dat zaken doet in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd koninkrijk, last had van het gedevalueerde Britse pond, maar vooral ook van gedaalde grondstofprijzen, die worden doorberekend in de eindprijzen aan klanten. Autonoom, dat wil zeggen gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten en acquisities, daalde de omzet met 3,6 procent.Mede dankzij kostenbesparingen in het kader van het efficiëntieprogramma One ForFarmers steeg het bedrijfsresultaat (EBIT) met 5,8 procent naar 67,8 miljoen euro. Het nettoresultaat aan aandeelhouders toe te rekenen kwam 5,1 procent hoger uit op 53,3 miljoen euro.De cijfers waren in grote lijnen conform wat analist Guy Sips van KBC Securities had verwacht. De marktvorser rekende op een omzet van 2,15 miljard euro, een bedrijfsresultaat van 66,7 miljoen euro en een nettowinst van 53,6 miljoen euro.Het sinds 24 mei 2016 beursgenoteerde concern stelt voor over het afgelopen jaar een dividend van ruim 0,24 euro per aandeel voor.VooruitzichtenHet veevoerbedrijf verwacht de volatiliteit in grondstoffenprijzen en op de valutamarkten zich zal voortzetten. Vooral de fluctuatie in de waarde van het Britse pond is van invloed op de geconsolideerde resultaten van ForFarmers. Daarnaast trekt de zuivelmarkt enigszins aan, zorgt de stijgende prijs voor varkensvlees voor een beter vooruitzicht en lijkt de markt voor pluimvee stabiel te blijven in 2017, aldus de Lochemse onderneming.Verder wil ForFarmers zowel dit als volgend jaar ongeveer 40 miljoen tot 45 miljoen euro investeren. Voorheen was dit 35 miljoen euro.Het aandeel ForFarmers sloot maandag 0,3 procent hoger op 7,52 euro.Door: ABM Financial News.