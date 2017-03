Wall Street opent met klein verlies

Dinsdag 14 maart 2017 14:38

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen geopend. Beleggers op Wall Street zijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Alom wordt verwacht dat de rente verder wordt verhoogd. De volgende grote vraag die rest is of de Fed bij de verdere normalisering van het rentebeleid versnellingen zal doorvoeren.

De leidende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 0,2 procent lager op 20.833 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 2365 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,3 procent kwijt tot 5856 punten.

Farmaceut Valeant verloor bij opening 11 procent aan beurswaarde. Investeringsmaaatschappij Pershing Square van investeerder Bill Ackman heeft haar volledige belang in het bedrijf van de hand heeft gedaan. Ackman zou volgens kenners een verlies van minstens 2,8 miljard dollar hebben geïncasseerd op de verkoop van ruim 18 miljoen aandelen.

Verder stonden luchtvaartfondsen in de schijnwerpers. Een grote sneeuwstorm teistert de oostkust van de Verenigde Staten. Meer dan 5000 vluchten zijn reeds geannuleerd. Luchtvaartbedrijven als Delta Air Lines, American Airlines en United Continental verloren tot 2,3 procent. Maandag gingen de luchtvaartfondsen ook al flink omlaag.