Wolters Kluwer prijst obligatie

Dinsdag 14 maart 2017 16:53 Obligatie met looptijd van 10 jaar ter waarde van 500 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft met succes een nieuwe 10-jarige obligatie met een waarde van 500 miljoen euro op de markt gezet. Dit meldde de Nederlandse uitgever dinsdag.De obligaties, met een looptijd tot 22 maart 2027, werden geprijsd tegen een koers van 99,659 procent. De jaarlijkse coupon bedraagt 1,5 procent. De datum van afwikkeling is vastgesteld op 22 maart 2017.Wolters Kluwer plaatste de obligatie bij diverse institutionele beleggers in Europa. De netto-opbrengst wordt gebruikt om bestaande schulden te herfinancieren en wordt tevens aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden.Het aandeel Wolters Kluwer noteerde dinsdag op een rood Damrak 0,1 procent hoger op 38,19 euro.