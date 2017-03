ACCELL GROUP PUBLICEERT JAARVERSLAG 2016 EN OPROEPING AVA

Dinsdag 14 maart 2017 18:02 HEERENVEEN, 14 MAART 2017 -- Accell Group N.V. ("Accell Group") heeft vandaag de website met het Jaarverslag 2016 gepubliceerd. Deze website is te bekijken via een link op de homepage (www.accell-group.com). Een pdf-versie van het jaarverslag is eveneens te downloaden.Tevens is de Oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (25 april 2017 om 14:30 uur in het Experience Center De Fietser, Akulaan 2 te Ede) gepubliceerd op www.accell-group.com onder "Corporate Governance / Algemene Vergadering van Aandeelhouders". Hier bevinden zich ook de volledige agenda voor de aandeelhoudersvergadering 2017 met daarbij behorende toelichting en de overige verplicht gestelde gegevens / documenten.De vergaderinformatie is voor aandeelhouders tijdens kantooruren eveneens kosteloos beschikbaar:-- Op het kantooradres van Accell Group (Industrieweg 4 te Heerenveen); -- Door aanvraag bij de vennootschap: +31 (0)513 638 703 of info@accell-group.com; -- Via ABN AMRO Bank N.V.: +31 (0)20 344 2000 of corporate.broking@nl.abnamro.comEen gedrukte versie van het Jaarverslag 2016 inclusief de Jaarrekening 2016 zal vanaf begin april 2017 op aanvraag via de Accell Group website (www.accell-group.com) beschikbaar zijn.