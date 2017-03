ING haalt bezem door bestuur

Woensdag 15 maart 2017 06:17 CFO en CRO vertrekken.(ABM FN-Dow Jones) ING Groep heeft een flink aantal wijzigingen aangekondigd in het bestuur. Dit maakte de bank dinsdag nabeurs bekend.Financieel directeur Patrick Flynn zal na de jaarvergadering op 8 mei aanstaande vertrekken om buiten ING zijn carrière voort te zetten en om plaats te maken voor Koos Timmermans. Chief Risk Officer Wilfred Nagel zal met pensioen gaan en vervangen worden door Steven van Rijswijk.Het Financieel Dagblad maakte dinsdag op basis van bronnen al melding van de op handen zijnde wijzigingen in het bestuur van ING.CEO Ralph Hamers wordt voorgedragen voor een herbenoeming voor een periode van vier jaar. De topman opereert al sinds 1 oktober 2013 als bestuursvoorzitter van de bank.ING kondigde verder aan om CEO Roland Boekhout van ING in Duitsland toe te voegen aan het bestuur van het Management Board Banking, waarmee Boekhout de verantwoordelijkheid krijgt over de bancaire activiteiten van ING in de Benelux. CEO Nick Jue van ING in Nederland zal de taken van Boekhout in Duitsland overnemen.Een opvolger voor Jue als CEO van de Nederlandse activiteiten van ING verwacht de bank in de nabije toekomst aan te kondigen.Het aandeel ING Groep sloot dinsdag op een rood Damrak 1,5 procent lager op 14,32 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 15, 2017 01:17 ET (05:17 GMT)