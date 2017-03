Nederlandse werkloosheid daalt verder

Donderdag 16 maart 2017 07:55 Werkloosheidspercentage 5,3 procent in februari.(ABM FN-Dow Jones) Het aantal werklozen is in Nederland in februari verder gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.In februari waren er 473.000 mensen werkloos, in totaal 5,3 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. In januari waren 480.000 mensen werkloos.De daling van de werkloosheid gaat hand in hand met een toename van het aantal mensen met betaald werk. Dat is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen.UWVBij het UWV kwam het aantal lopende WW-uitkeringen in februari 2017 uit op 416.000 stuks, 0,7 procent minder dan in januari.