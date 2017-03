VNC koopt bedrijfspand

Donderdag 16 maart 2017 08:00 Investering van 1,2 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Verenigde Nederlandse Compagnie heeft voor 1,2 miljoen euro het bedrijfspand in Harderberg van Majka Investments overgenomen. Dit maakte het beursfonds onder leiding van Beursgenoot Geert Schaaij donderdag voorbeurs bekend.In dit betreffende bedrijfspand zijn alle deelnemingen van VNC NV, DBG energie, De Groene Belangen Behartiger en Renewables gehuisvest. De totale huuropbrengst komt door deze overname ten goede aan VNC.De koopsom werd voldaan uit de opbrengst van de converteerbare obligatielening die tegen 5 procent rentevergoeding is uitgegeven aan het beleggingsfonds MountainShield Capital Fund en een verplichte conversie kent tegen een koers van 3,50 euro per aandeel VNC.Majka Investments was de vorige eigenaar van deze bedrijven en heeft als gevolg van de verkoop aan VNC nu een belang van ruim 35 procent in VNC.Het aandeel Verenigde Nederlandse Compagnie sloot woensdag 0,9 procent lager op 2,45 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 16, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)