Correctie: Brill overtreft eigen omzetverwachting

Donderdag 16 maart 2017 18:38 Dividend omhoog.(ABM FN-Dow Jones) Koninklijke Brill heeft over 2016 een autonome omzetgroei gerealiseerd die boven de verwachting van het concern is uitgekomen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de jaarcijfers van de Leidse uitgever.De autonome omzetgroei bedroeg 4,4 procent, waar Brill had gerekend op 2 tot 3 procent. De totale omzet steeg in 2016 van 30,8 miljoen naar 32,2 miljoen euro.Verder verbeterde het bedrijfsresultaat (EBITDA) van 3,8 miljoen naar 4,5 miljoen euro en steeg de EBITDA-marge met 170 basispunten, van 12,3 naar 14,0 procent. Brill had van tevoren aangegeven te rekenen op een verbetering van de marge met minimaal 200 basispunten.Onder de streep resteerde een 20 procent hogere nettowinst van 2,8 miljoen euro.OutlookBrill gaf geen specifieke outlook voor het huidige boekjaar. Het concern wil via overnames en productontwikkeling blijven groeien en houdt verder vast aan een beoogde verbetering van de marge van 15 tot 20 procent.Het voorgestelde dividend werd verhoogd met 0,08 euro, of 6 procent, naar 1,32 euro per aandeel.Het aandeel Brill sloot donderdag 3,2 procent hoger op 32,00 euro.Correctie: om aan te geven dat EBITDA in miljoenen is en niet in miljarden.