Samsonite boekt recordomzet

Donderdag 16 maart 2017 21:30

HONGKONG (ANP) - Kofferproducent Samsonite heeft afgelopen jaar een recordomzet geboekt. Het Amerikaanse bedrijf wist daarbij ruim 29 procent meer winst te noteren dan een jaar eerder. Volgens topman Ramesh Tainwala was 2016 daarmee het beste jaar voor Samsonite sinds de onderneming in 2011 de gang naar de beurs maakte in Hong Kong.

's Werelds grootste fabrikant van koffers en tassen profiteerde van een sterke vraag in onder meer China en Europa. Geschoond van wisselkoerseffecten ging de totale omzet met ruim 17 procent vooruit naar 2,8 miljard dollar. Onder de streep hield het bedrijf daarvan een kleine 256 miljoen dollar over.

Bij de presentatie van de jaarcijfers ging Samsonite ook kort in op de mogelijkheid dat het bedrijf een deel van zijn productie gaat verplaatsen van Azië naar de Verenigde Staten. Dat Samsonite dat overweegt werd begin dit jaar al bekend. Daarmee zou het bedrijf gehoor geven aan de oproep van president Donald Trump, die banen terughalen naar de VS tot prioriteit heeft bestempeld. Samsonite benadrukte echter dat er nog geen besluit genomen is.