AMG stelt nieuwe commissarissen voor

Vrijdag 17 maart 2017 18:37 Bedrijf wil Suzanne Rich Folsom en Willem van Hassel aanstellen.(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group wil Suzanne Rich Folsom en Willem van Hassel aanstellen als commissaris. Dit maakte het bedrijf vrijdag nabeurs bekend.Rich Folsom is onder meer bestuurslid bij de United States Steel Corporation. Van Hassel is een advocaat en deskundig op het gebied van corporate governance.Martin Hoyos en Petteri Soininen zullen terugtreden als commissaris bij AMG.De aandeelhoudersvergadering waarin de benoemingen ter sprake komen, zal op 4 mei plaatsvinden.Op een groen Damrak sloot het aandeel AMG Advanced Metallurgical Group vrijdag op 25,10 euro.