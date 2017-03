Weinig beweging op Wall Street

Vrijdag 17 maart 2017 18:40

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de sessie een fractie boven de slotstanden van donderdag. Beleggers verwerkten een aantal macro-economische cijfers waaronder data over de industriële productie en het consumentenvertrouwen. Die zorgden echter nauwelijks voor vuurwerk. Verder opende een aantal bedrijven de boeken.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 18.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 20.949 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,1 procent tot 2383 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg eveneens 0,1 procent tot 5908 punten.

Uit cijfers van de Amerikaanse overheid bleek dat de industriële productie in de VS in februari nagenoeg gelijk was gebleven ten opzichte van een maand eerder. Ook waren de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie in februari iets verbeterd gelet op de index van leidende indicatoren van onderzoeksbureau Conference Board. Verder zit het consumentenvertrouwen in de lift.

Adobe Systems

Juweliersketen Tiffany zag zijn beurswaarde met 3,2 procent stijgen. Het bedrijf zette over het afgelopen kwartaal resultaten in de boeken die beter waren dan analisten hadden gedacht. Tiffany profiteerde van een gestegen verkoop in Azië door het openen van nieuwe winkels in de regio. Ook gaf het bedrijf positieve prognoses voor dit jaar.

Softwarebedrijf Adobe Systems opende donderdag nabeurs de boeken over de afgelopen periode. De winst en omzet van de onderneming achter Photoshop namen toe, geholpen door meer gebruikers van zijn cloud-diensten. De resultaten waren ook beter dan verwacht en Adobe ging 4,4 procent vooruit.

Olie

Farmaceut Valeant won 0,2 procent. Investeerder ValueAct Capital heeft zijn belang in Valeant vergroot door 3 miljoen extra aandelen te kopen. Daarmee steeg het belang tot meer dan 5 procent. Branchegenoot Amgen verloor 6,4 procent aan beurswaarde. Analisten waren niet onder de indruk van testresultaten naar een cholesterolmedicijn.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 48,80 dollar en Brentolie werd een fractie duurder op 51,76 dollar per vat. De euro was 1,0752 dollar waard, tegen 1,0742 dollar bij het Europese slot.